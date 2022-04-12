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Шлагбаум с нейросетью начали тестировать в одном из дворов Москвы

Лейла Алиева

Город
Шлагбаум с нейросетью начали тестировать в одном из дворов Москвы
Фото: Анна Быкова

В одном из столичных дворов протестировали умный шлагбаум, работающий с использованием нейросети. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

— Как это работает: человек заранее сообщает системе номер автомобиля. Шлагбаум оснащен видеокамерой, подключенной к нейросети. Когда автомобиль подъезжает к шлагбауму, искусственный интеллект распознает его госномер. Если номер есть в базе, шлагбаум открывается. От водителя не требуется никаких дополнительных действий. А значит, въезжать во двор станет еще быстрее и удобнее, — говорится в сообщении.

Это первые тесты, в ходе которых специалисты проверят, как сервис работает в различных ситуациях. В перспективе по просьбе жителей планируется запустить данный пилотный проект еще в нескольких дворах, уточняется в Telegram-канале «ДИТ: Технологии Москвы».

До этого приложение «Парковки России» обновили, добавив в него новые функции. Уточняется, что данное приложение позволяет оплачивать городские парковки в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

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