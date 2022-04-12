Штайнмайер рассказал о невозможности нормализации отношений с Москвой

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер негативно отозвался о решении российских властей о проведении специальной операции на Украине во вторник, 12 апреля. По его словам, сейчас вернуться к нормальным отношениям с Москвой невозможно.

Немецкий политик на брифинге для журналистов в Варшаве заявил, что Киев еще долго будет нуждаться в поддержке западных стран. Он призвал документировать и расследовать военные преступления, которые якобы совершает Россия на украинской территории, пишет РИА Новости.

Москва категорически отвергает все обвинения в военных преступлениях на украинской территории, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом есть неопровержимые факты преступлений украинских военнослужащих и бойцов националистических батальонов против мирного населения.

Так, 8 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили ракету «Точка-У» на Краматорск, ее обломки упали рядом с местным вокзалом. В результате трагического происшествия погибли 50 человек, более 80 получили различные ранения.