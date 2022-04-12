Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Штайнмайер рассказал о невозможности нормализации отношений с Москвой

Егор Провоторов

В мире
Штайнмайер рассказал о невозможности нормализации отношений с Москвой
Фото: Center for Strategic & International Studies / CC BY-NC-SA 2.0

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер негативно отозвался о решении российских властей о проведении специальной операции на Украине во вторник, 12 апреля. По его словам, сейчас вернуться к нормальным отношениям с Москвой невозможно.

Немецкий политик на брифинге для журналистов в Варшаве заявил, что Киев еще долго будет нуждаться в поддержке западных стран. Он призвал документировать и расследовать военные преступления, которые якобы совершает Россия на украинской территории, пишет РИА Новости.

Москва категорически отвергает все обвинения в военных преступлениях на украинской территории, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом есть неопровержимые факты преступлений украинских военнослужащих и бойцов националистических батальонов против мирного населения.

Так, 8 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили ракету «Точка-У» на Краматорск, ее обломки упали рядом с местным вокзалом. В результате трагического происшествия погибли 50 человек, более 80 получили различные ранения.

Читайте также:
Вальтер Штайнмайер Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Ян Арт
Ян Арт

Рубль продолжит укрепляться

Все мнения
О проекте