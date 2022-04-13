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Пользователи сообщают о неполадках в работе YouTube

Егор Провоторов

Общество
Пользователи сообщают о неполадках в работе YouTube
Фото: Pixabay

Пользовали видеохостинга YouTube, принадлежащего американской компании Google, в разных государствах столкнулись с неполадками в работе сервиса. Об этом во вторник, 12 апреля, свидетельствуют данные на сайте Downdetector, который следит за сбоями и отключениями на популярных интернет-сайтах и в социальных сетях.

Неполадки в работе видеохостинга впервые были замечены в районе 21.45 по московскому времени.

Технические неполадки в работе американского сервиса по загрузке и просмотру видеороликов наблюдаются в ряде государств, среди которых РФ, Соединенные Штаты, Нидерланды, Италия, Канада, Франция, Великобритания и Германия.

Большинство недовольных пользователей ресурса жалуются на сбои при запуске веб-сайта YouTube, однако также поступают и сообщения о неполадках при работе приложения и при просмотре видеозаписей.

Накануне депутат Государственной думы от Республики Крым Алексей Черняк предложил на законодательном уровне запретить видеохостинг на территории России минимум на десять лет.

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