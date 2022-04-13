Макрон уверен, что Путин уважает Францию

Фото: president.gov.ua

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин с уважением относится к Франции и выделяет ее на фоне остальных стран Запада. Об этом глава Пятой республики заявил в интервью журналу Le Point, который выйдет в тираж в четверг, 14 апреля.

— Он также учитывает, что мы давно ведем с ним диалог и это диалог всегда требовательный и откровенный, — заметил французский лидер.

По мнению Макрона, сейчас мир переживает период глобальной трансформации, после которой он станет «мультиполярным». Это проявляется в том, что все страны занимают разные позиции по отношению к ситуации на Украине.

— Китай не готов оказывать давление на Россию, в странах Персидского залива утвердилась нейтральная позиция ввиду скептического отношения к США, а многие государства Африки сделали выбор в пользу неприсоединения, — подчеркнул президент Франции.

Он отметил, что Запад зачастую вступал в конфликты, благодаря которым навязывал народам против их воли собственные ценности, сменял глав государств, которые эти ценности не разделяли, пишет ТАСС.

Во вторник, 12 апреля, стало известно о смене кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен лозунга своей предвыборной кампании. Теперь он гласит: «Для всех французов».