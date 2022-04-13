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Байден назвал Китай Украиной

Егор Провоторов

В мире
Байден назвал Китай Украиной
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал Украину и Китай во время одного из выступлений, состоявшихся во вторник, 12 апреля.

Говоря о продовольственном кризисе, который может вызвать спецоперация России, американский лидер назвал Китай одним из крупнейших производителей пшеницы, перепутав КНР и Украину.

Он заявил, что два крупнейших производителя пшеницы: Китай и Россия, не делают того, что делали до февраля, поэтому цены в магазинах растут, пишет РИА Новости.

Поняв, что он оговорился, Байден извинился перед слушателями выступления о шагах по снижению цен на топливо для жителей Соединенных Штатов, и сказал, что перепутал Китай и Украину.

Минувшей ночью, во время назначения нового чиновника на пост директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) Байден оговорился дважды. Сначала он неверно озвучил название ведомства, а затем запутался в фамилии нового руководителя бюро.

В субботу, 9 апреля, экс-президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике своего преемника Байдена за развал американской экономики.

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