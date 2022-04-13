Байден считает, что в росте инфляции в США виновата Россия

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Президент США Джо Байден заявил во вторник, 12 апреля, что в ситуации с ростом инфляции в США в марте на 70% виновата Россия, начавшая спецоперацию на Украине. Об этом он заявил во время выступления перед журналистами в Айове.

Накануне американское министерство труда сообщило, что годовая инфляция по итогам прошлого месяца ускорилась на 0,6 процента. Это самое значительное увеличение данного показателя в стране с декабря 1981 года.

По версии главы Белого дома, действия Москвы «привели к росту цен на топливо и продовольствие по всему миру». Байден обратился к Конгрессу США с призывом «срочно решить» проблему с ростом инфляции.

Американский лидер заявил, что делает все возможное для изменения ситуации, издавая указы, способствующие замедлению роста цен, сообщает ТАСС.

По сути, мы уже добились прогресса с момента сбора данных о мартовской инфляции, — сказал Джо Байден.

В ходе этого же выступления президент США перепутал Китай с Украиной, назвав КНР одним из крупнейших экспортеров пшеницы, наряду с Россией.