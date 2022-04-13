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Глава Минэнерго: нефть может вырасти в цене до 150 долларов за баррель

Егор Провоторов

В мире
Глава Минэнерго: нефть может вырасти в цене до 150 долларов за баррель
Николай Шульгинов / Фото: Пресс-служба Госдумы

Цены на нефть могут подняться до 150 долларов за баррель. Это может произойти в случае запрета на поставки сырья из России, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в среду, 13 апреля.

При этом министр подчеркнул, что в текущих условиях довольно сложно прогнозировать какие-либо изменения на нефтяном рынке.

— Наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли, — заметил глава ведомства

В интервью «Известиям» Шульгинов заявил о готовности продавать дружественным государствам нефть и ее субпродукты «в любом диапазоне цен».

Прогнозирование, по словам министра энергетики, затрудняется по причине поведения западных политиков в вопросах, связанных с поставками нефти из России.

Минэнерго США ранее заявляло, что добыча этого продукта в России к концу следующего года снизится на 1,7 баррелей в сутки, если сравнивать с уровнем февраля этого года.

Во вторник, 12 апреля, появилась информация, что крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation передумала приобретать российскую нефть.

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