Reuters: Indian Oil Corporation передумала покупать нефть из России
Крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать нефть из России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники во вторник, 12 апреля.
IOC в рамках последнего тендера отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти, где содержится больше серы и тяжелых углеводородов. В частности, из списка на закупку была исключена нефть марок Das, Eugene Island, Thunder Horse, а также российская Urals, передает «Лента.ру».
1 апреля бургомистр Гамбурга Петер Ченчер сообщил, что введение эмбарго на российские газ и нефть нанесет непоправимый ущерб экономике ФРГ. Он отметил, что не стоит поддерживать введение ограничений, если нет полной уверенности в том, что это повлияет на Россию.
23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.
31 марта Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергетические ресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газового топлива.