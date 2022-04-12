Reuters: Indian Oil Corporation передумала покупать нефть из России

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Крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать нефть из России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники во вторник, 12 апреля.

IOC в рамках последнего тендера отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти, где содержится больше серы и тяжелых углеводородов. В частности, из списка на закупку была исключена нефть марок Das, Eugene Island, Thunder Horse, а также российская Urals, передает «Лента.ру».

1 апреля бургомистр Гамбурга Петер Ченчер сообщил, что введение эмбарго на российские газ и нефть нанесет непоправимый ущерб экономике ФРГ. Он отметил, что не стоит поддерживать введение ограничений, если нет полной уверенности в том, что это повлияет на Россию.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

31 марта Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергетические ресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газового топлива.