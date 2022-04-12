Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Reuters: Indian Oil Corporation передумала покупать нефть из России

Евгений Белоусов

Экономика
Reuters: Indian Oil Corporation передумала покупать нефть из России
Фото: depositphotos

Крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) передумала покупать нефть из России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники во вторник, 12 апреля.

IOC в рамках последнего тендера отказалась покупать ряд высокосернистых сортов нефти, где содержится больше серы и тяжелых углеводородов. В частности, из списка на закупку была исключена нефть марок Das, Eugene Island, Thunder Horse, а также российская Urals, передает «Лента.ру».

1 апреля бургомистр Гамбурга Петер Ченчер сообщил, что введение эмбарго на российские газ и нефть нанесет непоправимый ущерб экономике ФРГ. Он отметил, что не стоит поддерживать введение ограничений, если нет полной уверенности в том, что это повлияет на Россию.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

31 марта Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергетические ресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газового топлива.

Читайте также:
Нефть Россия Индия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Ян Арт
Ян Арт

Рубль продолжит укрепляться

Все мнения
О проекте