В Японии указали на неэффективность отключения России от Swift

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Отключение России от международной банковской системы SWIFT не произвело необходимого эффекта и не поспособствовало обрушению экономики этой страны, сообщают аналитики японского издания Shukan Gendai.

Ограничительные меры по выводу Москвы за пределы действия этой системы, которые в феврале-марте считались решающими, на деле оказались малоэффективными, уверены японские эксперты.

Провал санкционной политики, по мнению аналитиков, случился по причине того, что западные государства находятся в зависимости от энергоресурсов, которые им поставляет Россия.

В статье сказано, что на долю семи кредитных организаций, против которых ввели рестрикции, приходится только треть совокупных банковских активов, из чего следует вывод, что на российскую экономику ограничительные меры не оказали должного влияния, пишет Live24.

В пятницу, 8 апреля, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что страны «Большой семерки» прорабатывают стратегию по ужесточению антироссийских санкций. Рестрикции, по его словам, будут введены против всех «определяющих компонентов» экономики РФ.