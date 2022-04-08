Джонсон заявил, что страны G7 работают над ужесточением санкций против России

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Страны Группы семи (G7) работают над ужесточением санкций против всех определяющих компонентов экономики РФ. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 8 апреля.

— В составе G7 мы ведем совместную работу над ужесточением наших санкций, которые нацелены против всех определяющих компонентов российской экономики, — заявил он.

Соответствующее заявление он сделал в Лондоне на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает ТАСС.

До этого, 30 марта, представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщил, что Лондон отказался оплачивать российский газ рублями. Кроме того, в Великобритании допускают ужесточение санкций в вопросе ограничения доступа российских банков к системе SWIFT.

Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.