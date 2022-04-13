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В Госдуме намерены ограничить применение камер на дорогах России

Егор Провоторов

Общество
В Госдуме намерены ограничить применение камер на дорогах России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Комитет Государственной думы по транспорту подготовил проект закона, который ограничит применение дорожных камер. В документе впервые на законодательном уровне появится перечень ситуаций, при которых инструмент фиксации правонарушения разрешается использовать для вынесения штрафов.

Камеры будет разрешено ставить на аварийно-опасных участках дорог, а также в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения. При этом инструменты фиксации нарушений можно будет использовать на выделенных полосах, перекрестках, местах проведения аварийных работ, на пешеходных переходах и в зонах, где запрещено парковать автомобили.

Другим пунктом документа, имеющегося в распоряжении «Коммерсанта», является строгая регламентация сроков и мест установки передвижных камер.

В случае ратификации закона, он должен вступить в силу с 1 марта следующего года. После этой даты все камеры будут проверены на соответствие новым правилам.

В понедельник, 11 апреля, стало известно, что в Москве в рамках эксперимента разрешили покидать место ДТП при отсутствии пострадавших.

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