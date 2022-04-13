Необратимые изменения: названы симптомы, которые являются предвестниками болезни Паркинсона

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Проблемы с обонянием, частые депрессии, нарушение сна, расстройство пищеварения, запоры, снижение активности — такие симптомы являются предвестниками болезни Паркинсона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

— В результате необратимых изменений, происходящих в клетках головного мозга, происходит постепенное снижение уровня дофамина. Именно этот гормон-нейромедиатор отвечает за согласованную работу головного мозга и всей нервной системы. Предвестниками (или «красными флажками») болезни Паркинсона считаются нарушение обоняния, частые депрессии, расстройство пищеварения, запоры, нарушение сна, снижение активности, — перечислил эксперт.

Врач отметил, что по мере прогрессирования заболевания наблюдаются скованность и замедленность движений в руках и ногах, тремор рук, ног и головы, нарушение походки (т. н. шаркающая походка). Снижается выразительность мимики, наблюдается перемена настроения с чередующимися периодами депрессии и апатии, нарушается сон (сонливость, частые пробуждения, вскрикивания во сне) и память. В дальнейшем при отсутствии правильного эффективного лечения может наступить полная утрата физической активности и умственной способности, предупредил специалист.

Эффективность лечения зависит от своевременного обращения и правильно установленного диагноза, объяснил Жданов.

— В соответствии с тем что в основе болезни Паркинсона лежит постепенное снижение уровня дофамина в клетках головного мозга, подход к лечению заключается в замедлении разрушения, и, по возможности, повышении дофамина в организме. С этой целью, кроме применения противопаркинсонических лекарственных препаратов, пациентам можно рекомендовать регулярную физическую активность, хороший сон и рациональное правильное питание, — посоветовал невролог.

Для выработки дофамина необходима аминокислота тирозин, отметил эксперт. Ее содержание очень велико в таких продуктах, как орехи (грецкие, миндаль), авокадо и фрукты (бананы, клубника арбуз, яблоки). Также дофамином богаты овсянка, семена кунжута и тыквы, фасоль, свекла, молоко, черный шоколад и зелень, перечислил врач.

Крайне полезна двигательная активность, подчеркнул Жданов.

— Физические нагрузки, соответствующие возрасту, стимулируют не только активность дофаминовых рецепторов, но и выработку серотонина и других эндорфинов. Занятия йогой, цигун, долгие прогулки пешком, плавание, танцы, езда на велосипеде улучшают состояние здоровья человека, поднимают настроение, избавляют от депрессии и продлевают качественную жизнь, — рассказал невролог.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что полноценный отдых помогает поддерживать необходимый уровень дофамина, дарит бодрость и ощущение удовлетворенности на целый день. Необходимо помнить: чтобы высыпаться и получать самое полезное от сна, нужно отправляться в постель не позднее 23 часов, а в идеале — между 20 и 22 часами, резюмировал специалист.