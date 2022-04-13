Москвичей предупредили о дожде в столице 13 апреля

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В среду, 13 апреля, столичный регион окажется в зоне влияния атмосферного фронта. Синоптики пообещали жителям и гостям столицы облачную погоду с прояснениями, а также кратковременные дожди.

Столбик термометра в Москве не поднимется выше 8 градусов, в Подмосковье — выше 10 градусов со знаком «плюс». Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 и порывами 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление к полудню составит 749 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха — порядка 80 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Метеопатические реакции могут проявляться быстрой утомляемостью, чувством "нехватки " воздуха, одышкой, сонливостью у людей с хроническими или с перенесенными острыми заболеваниями органов дыхания, длительно находящихся в помещении. У метеозависимых людей с проблемами сосудов также могут отмечаться симптомы недомогания, головные боли и сосудистые спазмы, — подчеркнули специалисты портала.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что после 20 апреля столичным автомобилистам можно будет менять резину с зимней на летнюю.