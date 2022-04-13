Крупнейший нефтетрейдер откажется от торговли нефтью из России до конца года

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Являющаяся крупнейшим торговцем нефтью швейцарско-голландская корпорация Vitol Group намерена до конца нынешнего года отказаться от трейдинга российского сырья.

Об этом в среду, 13 апреля, сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на полученный журналистами ответ представителя компании.

По данным агентства, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, должны значительно снизиться во втором квартале 2022 года по мере истечения действующих на данный момент договоров с компаниями из России.

Процесс отказа от торговли российскими сырьем и нефтепродуктами будет завершен к концу текущего года, «если не поступят иные распоряжения», пишет ТАСС.

Накануне глава российского министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что стоимость барреля нефти может вырасти в цене до 150 долларов за единицу. Это, по словам министра, произойдет в случае полного отказа западных экспортеров от покупки российского сырья. При этом глава ведомства подчеркнул, что делать какие-либо прогнозы по нынешнему рынку является довольно сложным занятием.