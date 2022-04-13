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Куракина назначили замглавы Госинспекции по недвижимости Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Куракина назначили замглавы Госинспекции по недвижимости Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Максим Куракин назначен на должность заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин в среду, 13 апреля.

— Назначить Куракина Максима Игоревича на должность заместителя начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно распоряжению, контракт с Куракиным заключен на один год. Однако его действие не может превышать срок полномочий мэра Москвы.

21 марта Сергей Собянин назначил на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Ивана Боброва. Кадровые перестановки были вызваны тем, что прежний начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский назначен на должность руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Соответствующее распоряжение Сергей Собянин также подписал 21 марта.

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