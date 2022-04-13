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Минобороны: Россия уничтожит центры принятия решений Украины при попытках диверсий

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Россия уничтожит центры принятия решений Украины при попытках диверсий
Фото: depositphotos

Со стороны украинской армии наблюдаются диверсии на территории России. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 13 апреля.

— Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась, — сказал генерал.

Также, по словам Конашенкова, в Мариуполе полностью освобожден от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. За прошедший день высокоточным оружием уничтожены 36 украинских военных объектов, говорится в сообщении.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может действовать на Украине быстрее, однако это приведет к интенсивности боевых действий, а значит — к потерям. Кроме того, он отметил, что спецоперация идет строго по плану.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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