Лукашенко пообещал вместе с Путиным показать всему миру «кузькину мать»

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Россия и Белоруссия еще покажут всему миру «кузькину мать». Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в среду, 13 апреля.

— Мы с президентом Путиным покажем им, как я вчера сказал: «Слушай, Владимирович, мы с тобой им покажем кузькину мать», — сказал глава государства.

Так Лукашенко ответил на вопрос журналистов об интеграции от Бреста до Владивостока. По его мнению, Россия и Белоруссия станут примером для остальных стран в том, как нужно преодолевать наложенные санкции, передает телеканал «360».

12 апреля Путин приехал в Благовещенск с целью проведения переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Перед переговорами главы государств запланировали с вертолета осмотреть строительство космодрома Восточный, после чего политики вручили награды летчикам и космонавтам.

2 апреля глава России, поздравляя Лукашенко с Днем единения народов двух стран, заявил, что лучшим ответом на недружественные действия западных стран должно стать наращивание интеграции. Также он отметил, что на данном этапе необходимо обеспечить благополучную и безопасную жизнь всех граждан России и Белоруссии.