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Хирург предупредил об опасностях ношения наушников

Лейла Алиева

Общество
Хирург предупредил об опасностях ношения наушников
Фото: Pexels

Сосудистый хирург Дмитрий Некрасов рассказал, чем опасно постоянное ношение наушников.

— Такая музыка влияет на нервные окончания. Затем возникают повышенное артериальное давление, усталость и многие другие проблемы — раздражительность, потливость. Более того, при попадании музыки с такой громкостью в мозг может развиться тугоухость — сказал специалист.

По его словам, по шкале громкости звука обычная речь человека достигает 50 децибел, а музыка в наушниках — 80 децибел. Обычно человек адаптируется к громкости, но если постоянно слушать музыку с такой громкостью, то возникает рассеянность и другие проблемы.

Хирург уточняет, что при тугоухости человек испытывает дискомфорт из-за ограничения слуховых возможностей. Постепенно проблемы со слухом становятся серьезнее и человек становится абсолютно глухим, передает слова Некрасова Пятый канал.

До этого отоларинголог Иван Лесков рассказал «Вечерней Москве» о предпосылках, которые свидетельствуют об ухудшении слуха. Их можно распознать на начальном этапе этого процесса. Первый показатель — человек не реагирует, если к нему обращаются со спины, пояснил врач.

Этот признак наиболее прозрачен и очевиден. Второе свидетельство снижения слуха — неспособность локализовать источник звука.

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