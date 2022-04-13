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Парковка около станций «Зябликово» и «Красногвардейская» закроется с 14 апреля

Лейла Алиева

Город
Парковка около станций «Зябликово» и «Красногвардейская» закроется с 14 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Воронежская улица Карта всех событий

Для ремонта асфальтового покрытия с 14 апреля временно закроется перехватывающая парковка около станций метро «Зябликово» и «Красногвардейская». Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Перехватывающая парковка № 9206 у станций метро «Зябликово» и «Красногвардейская» временно приостановит работу с 14 апреля для ремонта асфальта, — говорится в сообщении.

Через несколько дней парковка возобновит работу, а пока она будет закрыта, водители смогут оставить машины на перехватывающих парковках № 9067, 9203, 9204, 9205 и уличных парковках на улице Воронежской, передает агентство городских новостей «Москва».

11 марта в пресс-службе «Московского паркинга» сообщили, что с начала 2022 года в Москве открылись пять перехватывающих парковок. Для бесплатной стоянки на этих парковках с 05:30 до 02:00 нужно совершить не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. При этом первая поездка должна быть от ближайшей к паркингу станции Московского метрополитена.

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