Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дептранс Москвы раскрыл подробности о строящейся станции «Яхромская»

Лейла Алиева

Город
Дептранс Москвы раскрыл подробности о строящейся станции «Яхромская»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, Северный административный округ, Дмитровский район Карта всех событий

Новая станция Люблинско-Дмитровской линии столичного метро «Яхромская», которая станет частью участка «Яхромская» — «Физтех», откроется уже в 2023 году. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С открытием нового участка метро поездки станут быстрее и комфортнее, также разгрузятся близлежащие улицы. Кроме того, рядом построят остановки, зоны стоянки такси и пешеходные переходы, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В свою очередь глава ведомства Максим Ликсутов добавил, что в следующем году также откроется новый участок салатовой линии метро, состоящий из трех станций. А с открытием «Яхромской» 80 тысяч жителей районов Дмитровский, Бескудниковский и Восточное Дегунино получат метро в пешей доступности. Также они сэкономят до 15 минут на дорогу.

13 апреля мэр столицы Сергей Собянин рассказал об объектах транспортного строительства в Дмитровском районе. Он отметил, что на территории района запущен МЦД-1, а также идут работы по строительству Московского скоростного диаметра. При этом часть участка, примыкающая к району, уже начала работу, добавил глава города. По его словам, станция «Яхромская» на треть уменьшит нагрузку на близлежащую станцию «Селигерская».

Читайте также:
Строительство Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Все мнения
О проекте