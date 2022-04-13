Дептранс Москвы раскрыл подробности о строящейся станции «Яхромская»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Северный административный округ, Дмитровский район Карта всех событий

Новая станция Люблинско-Дмитровской линии столичного метро «Яхромская», которая станет частью участка «Яхромская» — «Физтех», откроется уже в 2023 году. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

С открытием нового участка метро поездки станут быстрее и комфортнее, также разгрузятся близлежащие улицы. Кроме того, рядом построят остановки, зоны стоянки такси и пешеходные переходы, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В свою очередь глава ведомства Максим Ликсутов добавил, что в следующем году также откроется новый участок салатовой линии метро, состоящий из трех станций. А с открытием «Яхромской» 80 тысяч жителей районов Дмитровский, Бескудниковский и Восточное Дегунино получат метро в пешей доступности. Также они сэкономят до 15 минут на дорогу.

13 апреля мэр столицы Сергей Собянин рассказал об объектах транспортного строительства в Дмитровском районе. Он отметил, что на территории района запущен МЦД-1, а также идут работы по строительству Московского скоростного диаметра. При этом часть участка, примыкающая к району, уже начала работу, добавил глава города. По его словам, станция «Яхромская» на треть уменьшит нагрузку на близлежащую станцию «Селигерская».