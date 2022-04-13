Автоэксперты назвали детали машин, которые воруют чаще всего

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Фары, боковые зеркала и каталитические нейтрализаторы являются наиболее популярными у грабителей автомобилей деталями для воровства. Об этом рассказали опрошенные эксперты в среду, 13 апреля.

Уточняется, что излюбленные ворами детали легко снять, после чего их можно продать за большую сумму. Без дополнительной защиты злоумышленники могут снять эти детали в течение нескольких секунд, не применяя специальных инструментов.

Эксперты рекомендовали обращаться к автоцентрам, которые помогли бы усилить защиту машины дополнительными фиксаторами или металлическим тросом. Для того чтобы защитить детали своего автомобиля от кражи, следует использовать две технологии.

Это нанесение на обтекатели фар гравировки с VIN-номером автомобиля, на котором они установлены, а также применение усовершенствованных металлических креплений, снабженных болтами с нестандартными головками, пишет «Общественная Служба Новостей».

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как обезопасить машину от угона. По его словам, автоугонщики умеют работать с современными системами защиты, но автомобилисты все же могут снизить риск утраты машины с помощью особых технологий.

Эксперт посоветовал подключать электронные средства борьбы с угоном c двухсторонней связью, чтобы владелец всегда имел возможность проверить состояние автомобиля.