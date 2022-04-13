Иностранка обманула москвичку на шесть тысяч рублей на МКАД

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В столице 32-летняя москвичка потеряла шесть тысяч рублей вследствие обмана со стороны автоледи на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщили «ВМ» в пресс-службе УВД по Юго-восточному автономному округу (ЮВАО).

По словам пострадавшей, она ехала по автомагистрали, когда увидела остановившийся на проезжей части автомобиль с включенной «аварийкой». Остановившись, она спросила у автолюбительницы, чем может той помочь.

29-летняя гражданка иностранного государства попросила потерпевшую дать ей шесть тысяч рублей на вызов эвакуатора, которые пообещала вернуть через несколько часов. Однако денег москвичка так и не увидела.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении преступления, она находится под подпиской о невыезде. Денежные средства женщина возвращать не собирается. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

Реальный тюремный срок по этой статье могут получить другие жители ЮВАО. Семейная пара незаконно переписала на себя квартиру проживающей за рубежом москвички. Ущерб оценивается в восемь миллионов рублей.