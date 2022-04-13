Полицейские в ЮВАО задержали подозреваемых в мошенничестве с квартирой

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Полицейские в Юго-Восточном административном округе Москвы задержали двоих подозреваемых в незаконном присвоении себе квартиры стоимостью восемь миллионов рублей. Об этом сообщили «ВМ» в пресс-службе УВД по ЮВАО в среду, 13 апреля.

Супружеская пара пыталась незаконным способом переоформить в свою собственность жилплощадь на Самаркандском бульваре, принадлежащую их общей знакомой, проживавшей за рубежом.

— Без ведома собственницы жилья злоумышленники подделали ее подпись и, обратившись к знакомому нотариусу, заверили необходимый пакет документов, который затем подали в регистрирующее ведомство. Сделка, о которой потерпевшая не знала, состоялась, деньги за покупку не передавались. Сумма ущерба составила восемь миллионов рублей, — рассказали правоохранители.

После смерти владелицы квартиры ее отец, также постоянно проживающий за рубежом, узнал об афере и обратился в полицию через адвоката.

В результате сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых. Ими оказались местная жительница и ее бывший муж, являющийся гражданином одной из соседних стран. Похищенная квартира возвращена законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Накануне столичные правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в крупном мошенничестве, жертвой которого стала 88-летняя москвичка.