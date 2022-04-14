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Ивлеева рассказала, что часто видится с Элджеем

Егор Провоторов

Развлечения
Ивлеева рассказала, что часто видится с Элджеем
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Популярная блогерша Анастасия Ивлеева рассталась со своим супругом — рэп-исполнителем Элджеем — еще в прошлом году. Несмотря на это, в Сети до сих пор уверены в продолжении романтических отношений между звездами, поскольку пара сохранила теплые отношения.

В среду, 13 апреля, телеведущая ответила на распространяющиеся слухи. Она заметила, что действительно часто видится с экс-бойфрендом, пишет ОСН.

Ивлеева выразила мнение, что подобные новости будут часто появляться в прессе, поскольку звезды видятся так часто, насколько им позволяют их графики. Встречаясь, Элджей и Анастасия «весело проводят время», подчеркнула блогер.

После громкого развода телеведущая объяснила, что причиной размолвки стала разница в характерах двух селебрити. Себя она характеризовала как «стремительную» девушку, а рэпера считала «замедленным».

В середине марта Ивлеева рассказала, что уже почти два десятка лет борется с лишним весом. За это время она так и не пришла к поставленной себе цели, что, однако, не мешает ей появляться на обложках мужских журналов.

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