Арзамасова решила сменить фамилию спустя два года после замужества

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Спустя два года после замужества российская актриса Елизавета Арзамасова решила сменить фамилию. Первоначально она хотела оставить прежние инициалы, однако теперь задумалась об их смене.

Как рассказал ее супруг, известный в прошлом фигурист Илья Авербух, раньше артистка не планировала менять фамилию из-за большой бюрократической волокиты, связанной с этим процессом. Однако сейчас у знаменитости появилось такое желание, она хочет стать Арзамасовой-Авербух.

Вообще, знаменитая пара ответственно подходит к выбору имен. Авербух рассказал, что их сына Льва изначально звали по-другому, однако он родился под знаком этого животного, к тому же, у внуков будет приятное отчество, пояснил муж Арзамасовой, пишет Общественная служба новостей.

В марте экс-фигурист рассказывал, что не смотрел подростковый сериал «Папины дочки», благодаря которому мать его ребенка получила всероссийскую известность. Авребух объяснил это тем, что телепроект давно закончился. Елизавета, по его словам, не обижается на него из-за этого.