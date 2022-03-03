«Зачем мне?»: Авербух объяснил, почему не смотрел «Папины дочки»

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Известный спортсмен Илья Авербух объяснил, почему никогда не смотрел сериал «Папины дочки», благодаря которому его жена — Лиза Арзамасова — стала знаменитой.

— Сериал уже закончился. Зачем мне его смотреть? Жена на меня не обижается, что я не смотрел этот сериал, — откровенничал Авербух.

Авербух также признался, что его в принципе никогда не интересовали «Папины дочки», несмотря на то, что в сериале снялась его супруга, передает Teleprogramma.pro.

15 февраля актриса Елизавета Арзамасова в своем микроблоге разместила домашние кадры с супругом и сыном Львом.

Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха в декабре 2020 года. Пара длительное время скрывала свои отношения. В апреле 2021 года они сообщили, что ждут ребенка.

1 марта Авербух дал комментарий относительно решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. По словам олимпийского чемпиона, российские спортсмены и так были вынуждены пропускать соревнования, а теперь их участие и вовсе запрещено.