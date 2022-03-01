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«Очень грустно»: Авербух прокомментировал решение ISU об отстранении российских фигуристов

Анастасия Колоскова

Спорт
«Очень грустно»: Авербух прокомментировал решение ISU об отстранении российских фигуристов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Заслуженный мастер спорта РФ, продюсер ледового шоу, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух дал комментарий относительно решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

— Конечно, очень грустно. На долю этого поколения выпали тяжелые испытания. И так много соревнований приходилось пропускать, а теперь вообще запрет, — цитирует фигуриста Sport24.

Авербух отметил, что отечественным спортсменам в настоящее время как никогда требуется поддержка болельщиков.

На фоне военной операции на территории Украины многие спортивные мероприятия в РФ были отменены, а на российскую сборную были наложены различные санкции.

Так, например, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение об отстранении сборной России от чемпионата мира в 2022 году.

Кроме того, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решили отстранить все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях.

Также из России перенесли чемпионат Европы по керлингу 2022 года, который должен был пройти в Перми.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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