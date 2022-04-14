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Bloomberg: Еврокомиссия считает указ об оплате газа в рублях нарушением санкций

Егор Провоторов

В мире
Bloomberg: Еврокомиссия считает указ об оплате газа в рублях нарушением санкций
Фото: unsplash

Еврокомиссия провела анализ поручение президента России Владимира Путина об оплате контрактов на газ в рублях и предупредила страны Европейского союза, что он нарушает санкции, введенные ЕС после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации журналистов, Еврокомиссия проанализировала указ главы российского государства с юридической точки зрения. В Брюсселе считают, что документ создает «новые правовые обстоятельства».

Благодаря указу Путина, Москва будет контролировать транзакции и будет выступать в качестве регулятора курса валют. Это, в свою очередь, нарушает рестрикции Евросоюза, введенные в отношении России, пишет РИА Новости.

В конце марта российский лидер заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны, которые ввели антироссийские санкции, в рубли. Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах.

Согласно документу, Россия будет считать отказ от транзакций в национальной валюте РФ неисполнением обязательств по контрактам с недружественными государствами.

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