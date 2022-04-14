Дмитрий Певцов: российская культура ведет нас вперед

Фото: Пресс-служба Госдумы

В российском обществе в настоящее время происходит не раскол, а внутренняя чистка, уверен народный артист России, депутат Государственной думы Дмитрий Певцов. Так он оценивает отъезд за границу граждан страны, в том числе культурных деятелей.

По мнению актера, сейчас наоборот происходит сплочение внутри общества. Как подчеркнул Певцов, у него сложилось впечатление о том, что российские граждане стали думать вместе и «в одну сторону», несмотря на огромное количество индивидуальностей в обществе. Это заметно на примере Госдумы, заявил артист.

Также в интервью Радио Sputnik Певцов рассказал, как относится к «отмене российской культуре» по всему миру на фоне событий на Украине. По его мнению, отечественная культура «должна вести российский народ вперед».

— Российская культура никоим образом не зависит от того, транслируется ли она за границу или не транслируется. Это наша духовная платформа, наша основа. Это то, на чем должна держаться Россия, русский мир, — заметил парламентарий.

Дмитрий Певцов уверен, что все те, кто сейчас «запретил» российское искусство и культуру, в скором времени извинятся и попросят дружбы.

26 февраля российский депутат был внесен в санкционный список Евросоюза из-за того, что он проголосовал за ратификацию договора о дружбе с республиками Донбасса.