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Дмитрия Певцова внесли в санкционный список Евросоюза

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Дмитрия Певцова внесли в санкционный список Евросоюза
Фото: Пресс-служба Госдумы

Актера и депутата Государственной думы Дмитрия Певцова включили в список ограничительных мер Европейского союза. Об этом сказано в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что Певцов попал под санкции в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, передает РИА Новости.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ограничения ЕС будут такими же, как по другим физическим лицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.

Президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова включили в список ограничительных мер Евросоюза.

25 февраля Великобритания официально объявила о санкциях против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова из-за операции на Украине. Ограничительные меры предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин попросил парламент ратифицировать документы о признании ДНР и ЛНР. В ходе обращения к россиянам президент объяснил, что решение о признании республик было обусловлено кровопролитием и насилием в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение. Сразу после телеобращения Путин подписал соответствующие указы.

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