Европейский союз ввел санкции против Путина и Лаврова

Фото: Администрация президента РФ

Президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова включили в список ограничительных мер Евросоюза. Об этом сказано в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС, передает РИА Новости.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ограничения ЕС будут такими же, как по другим физическим лицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. При этом он отметил, что не знает, о каких активах может идти речь.

Великобритания официально объявила о санкциях против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова из-за операции на Украине. Ограничительные меры предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Джонсон в связи с событиями на Украине объявил о заморозке активов ВТБ и санкциях против «Аэрофлота». Он подчеркнул, что Лондон также вводит санкции против «Уралвагонзавода», Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура и Промсвязьбанка.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что отключение России от международной банковской системы SWIFT в результате санкций США маловероятно, так как это нанесет ущерб торговле между странами. По словам специалиста, во внутренних расчетах Россия потенциально может обойтись без такой системы, так как существует внутренняя система расчетов, которую создал Центробанк.