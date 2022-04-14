Макеева раскрыла истинную причину переезда Мальковой в США

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Экс-жена российского бизнесмена Романа Малькова Светлана вместе с детьми переехала в Соединенные Штаты. Новая возлюбленная предпринимателя актриса Анастасия Макеева выяснила истинную причину отъезда Мальковой из России.

Артистка на своих страницах в социальных сетях размещает целые расследования относительно личной жизни бывшей жены своего партнера. На сей раз она решила выяснить, почему на самом деле Светлана перебралась в США.

— Пока Светлана в Словении со слезами на глазах рассказывала в интернете о своей тяжелой доле, сердобольные и, зачастую, совсем небогатые люди отдавали последнее бедной женщине, оказавшейся в беде, — сообщается в блоге Макеевой.

По словам актрисы, набрав достаточное количество денег в долг, Малькова решила сбежать как можно дальше от тех, кому задолжала. Новая пассия бизнесмена через соцсети заявила, что переезд в Штаты связан именно с этим.

В конце марта стало известно об эмиграции Мальковой. По некоторой информации, бывшая жена бизнесмена переехала в Сиэтл ради нового возлюбленного.