Экс-жена супруга Макеевой выходит замуж за американца спустя год после развода

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На днях бывшая жена нынешнего супруга актрисы Анастасии Макеевой Светлана Малькова с тремя детьми эмигрировала в Соединенные Штаты из Словении, объяснив свой поступок тем, что там ей будет легче, ведь в Америке больше возможностей. Но выяснилось, что за границу женщина отправилась ради своего жениха, который живет в Сиэтле.

Недавно Малькова призналась, что они с избранником готовятся к свадьбе.

— Если вдруг я пропаду с радаров, не теряйте меня. Летим в Сиэтл. Выйду, когда решу все вопросы. Не переживайте за меня, — делилась она в личном блоге.

Макеева резко отреагировала на переезд бывшей соперницы, обвинив ее в беспечности.

— Эта женщина вывезла нелегально детей по просроченным документам, введя в заблуждение пограничные службы документами на словенском языке. Детей вывезла против их воли, оторвала от учебы. Все это она сделала на деньги сердобольных людей, которые посылали средства на еду детям. Поехала за красивой жизнью. И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой. Она социально опасна и не отдает отчета своим поступкам, — возмущалась знаменитость.

Малькова же старается не обращать внимания на слова актрисы, считая ее глупым человеком.

— Знаете, в чем проблема Макеевой? Она слишком тупа! Она слышит звон, но не понимает о чем он. Открою вам секрет — у меня скоро свадьба! — рассказала она, передает издание Starhit.

В начале марта Анастасия Макеева обвинила бывшую жену своего мужа Романа Малькова в нахлебничестве. Многие считают актрису разлучницей: Мальков ушел к ней, оставив в Словении свою экс-супругу и четырех детей. Сама артистка не считает себя виноватой. Она заявила, что не собирается обеспечивать деньгами оставленную в Европе женщину.