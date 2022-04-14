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В Китае назвали позорной роль США в ситуации вокруг Украины

Егор Провоторов

В мире
В Китае назвали позорной роль США в ситуации вокруг Украины
Фото: Pixabay

США играют «позорную роль» в урегулировании ситуации на Украине, пишет китайское издание Синьхуа в среду, 13 апреля. Чтобы нивелировать возникший дипломатический кризис, Вашингтон обвиняет во всем Пекин, отвлекая людей от реальной ситуации на геополитической арене.

Инициатором эскалации ситуации на Украине являются именно Соединенные Штаты, уверены китайские аналитики. К обострению конфликта привело неограниченное расширение НАТО на восток.

Авторы статьи отмечают, что действия Вашингтона до сих пор нагнетают и без того напряженную атмосферу и мешают процессу урегулирования ситуации. Кроме того, Штаты пытаются информационно атаковать Китай и преувеличить «угрозу» со стороны Пекина, создавая пространство для дальнейшего давления на страну.

Аналитики подчеркнули, что методы, которые используют в Белом доме для развязывания информационной войны, в очередной раз показали «презренный и зловещий» характер США, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен попросил прощения у наследного принца Абу-Даби, надеясь, что это поможет переманить ОАЭ на свою сторону в вопросе давления на Россию.

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