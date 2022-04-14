Психотерапевт Мисевич объяснила, как алкоголь действует на человека при стрессе
Алкоголь вызывает кратковременный эффект успокоения. Если его принимать на этапе действия стрессовых факторов, «обезболивание» длится не больше 5–6 часов. Утром тревога, астения и депрессия удваиваются. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.
— Запомните: с помощью алкоголя и других психоактивных веществ вы берете взаймы у вашего организма энергию, которая была нужна для выживания. Кроме того, на часть людей в популяции алкоголь действует возбуждающе. Такие граждане могут страдать от ранних пробуждений, активации вегетативных реакций, усиления тревоги и видеть яркие сновидения, — пояснила эксперт.
Она также отметила, что при постоянном ощущении разбитости по утрам лучше сразу обратиться к специалисту.
— Врач-психотерапевт научит методам расслабления и облегчения процесса засыпания. Поможет выявить причины состояния и обрести контроль над стрессовыми факторами, подберет лекарства нужной группы (снотворные, транквилизаторы или антидепрессанты) и физиотерапию, — рассказала врач.
Мисевич предупредила, что без визита к врачу нет смысла сдавать анализы.
— Специалист может назначить исследование уровня витамина В12, витамина D, биохимический анализ крови для исключения воспаления, глюкозы, гормонов щитовидной железы: свободный Т4, ТТГ, уровень пролактина, кортизола, — объяснила эксперт.
Если анализы в норме, врач может назначить суточный ЭЭГ-мониторинг, заключила специалист.