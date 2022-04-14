Психотерапевт Мисевич объяснила, как алкоголь действует на человека при стрессе

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Алкоголь вызывает кратковременный эффект успокоения. Если его принимать на этапе действия стрессовых факторов, «обезболивание» длится не больше 5–6 часов. Утром тревога, астения и депрессия удваиваются. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

— Запомните: с помощью алкоголя и других психоактивных веществ вы берете взаймы у вашего организма энергию, которая была нужна для выживания. Кроме того, на часть людей в популяции алкоголь действует возбуждающе. Такие граждане могут страдать от ранних пробуждений, активации вегетативных реакций, усиления тревоги и видеть яркие сновидения, — пояснила эксперт.

Она также отметила, что при постоянном ощущении разбитости по утрам лучше сразу обратиться к специалисту.

— Врач-психотерапевт научит методам расслабления и облегчения процесса засыпания. Поможет выявить причины состояния и обрести контроль над стрессовыми факторами, подберет лекарства нужной группы (снотворные, транквилизаторы или антидепрессанты) и физиотерапию, — рассказала врач.

Мисевич предупредила, что без визита к врачу нет смысла сдавать анализы.

— Специалист может назначить исследование уровня витамина В12, витамина D, биохимический анализ крови для исключения воспаления, глюкозы, гормонов щитовидной железы: свободный Т4, ТТГ, уровень пролактина, кортизола, — объяснила эксперт.

Если анализы в норме, врач может назначить суточный ЭЭГ-мониторинг, заключила специалист.