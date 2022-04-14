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В России зарегистрировали уникальный тест на коронавирус

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России зарегистрировали уникальный тест на коронавирус
Сотрудница лаборатории по производству экспресс-тестов на COVID-19 биотехнолог Ангелина Суханова смешивает реактивы / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В России зарегистрирован первый в мире изотермический тест, способный одновременно выявить два различных участка генома коронавируса. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщается на официальном портале Роспотребнадзора.

— ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, — говорится в заявлении.

Новая разработка, по данным ведомства, не только обеспечивает высокую эффективность в выявлении вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата тестирования на COVID-19.

Новый тест работает таким образом, что если в одном участке произойдет мутация, позволяющая скрыть наличие вируса, то на втором участке инфекция будет обнаружена.

Представители Роспотребнадзора отметили, что разработка позволит усовершенствовать существующие тесты и даст возможность выявлять инфицированных граждан с гораздо более высокой эффективностью.

Иммунолог Николай Крючков в среду, 13 апреля, спрогнозировал новую масштабную волну коронавируса в текущем году.

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