Врач-терапевт Сайног рассказала о тяжелых последствиях затяжного насморка

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Насморк — один из частых симптомов простудного заболевания. Проявляется вначале ощущением сухости, жжения в носу, заложенности, затем появляются выделения слизи из носа. Образование слизи — это защитная реакция организма для удаления патогенных частиц со слизистой носа. Обычный насморк должен проходить за 5–7 дней. Если он длится дольше — это повод обратиться к специалисту, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт ярославской клиники «РЖД-Медицина» Ирина Сайног.

— Если насморк длится более двух недель, а то и месяц, то мы уже можем говорить о затяжном рините, — пояснила специалист.

Сайног рассказала, что основной причиной таких ринитов является аллергия.

— Последнее время такой аллергический насморк стал встречаться гораздо чаще. При таком рините увеличивается выделение слизи в ответ на попадание аллергена на слизистую носа, также это сопровождается отеком внутренней оболочки носа. Аллергические риниты невозможно вылечить обычными средствами от насморка — для их лечения используются местные гормональные спреи, также важно уменьшение взаимодействия с аллергеном, — объяснила врач.

Еще одной причиной затяжного насморка, по словам специалиста, может быть неправильное лечение, например, народными средствами, злоупотребление сосудосуживающими каплями. Это так называемый медикаментозный ринит.

Развитию затяжных ринитов способствует снижение влажности воздуха в помещении.

— Сухой воздух пересушивает слизистую и делает ее более чувствительной для инфекции, аллергенов, — отметила врач.

Она подчеркнула, что если долго не лечить ренит, он может осложниться воспалением пазух носа — синуситом, а также отитом — воспалением в среднем ухе, фарингитом и ларингитом.

Наиболее опасное последствие — гайморит, когда происходит застой гнойного секрета в пазухах носа.

— Самым неприятным последствием хронического насморка является образование полипов и кист в полостях и пазухах, которые мешают носовому дыханию. Вылечить их каплями не получится — они требуют хирургического вмешательства, — добавила врач.

Любой ринит требует осмотра специалиста и обязательного лечения в зависимости от причины его развития, предупредила Сайног.

— Обязательно нужно обратиться к врачу, если насморк длится более двух недель, сопровождается головными болями, повышением температуры тела, сопровождается выраженной заложенностью носа, ощущением инородного тела в носу, болью в области носовых пазух и крыльев носа. Для лечения насморка чаще мы используем различные капли и спреи с сосудосуживающим компонентом. Пользоваться ими можно не более 3–5 дней. Длительное применение небезопасно, — добавила врач.

Частыми ошибками в лечении насморка является применение капель и спреев с антибиотиком, гормональных спреев при обычном рините, длительное использование сосудосуживающих капель или народных средств — сока лука и каланхоэ, — которые сильно сушат слизистую.

Наиболее безопасным способом лечения и профилактики насморка является промывание носа соляными растворами. В любом случае для лечения ринита необходима консультация специалиста — не все капли одинаковые, заключила специалист.