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Доступ к шрифту Times New Roman заблокирован для россиян

Егор Провоторов

Общество
Доступ к шрифту Times New Roman заблокирован для россиян
Фото: Pixabay

Американская компания Monotype, владеющая правами на популярные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте. Об этом стало известно в четверг, 14 апреля.

При попытке попасть на веб-страницу с каталогом шрифтов пользователю показывается сообщение о том, что доступ на сайт запрещен. При этом, использование VPN-сервисов помогает обойти блокировку, пишет газета «Ведомости».

Самым популярным из вышеперечисленных является Times New Roman. Он был разработан в 1930-х годах типографом Стенли Морисоном и художником Виктором Лэрдентом. Его использовала газета The Times, которая благодаря ему повысила удобочитаемость и экономию пространства на страницах издания. До 2007 года шрифт был установлен по умолчанию в операционной системе Windows.

В настоящее время Times New Roman в своей работе используют Госдепартамент США и Министерство обороны России. Все официальные документы этих ведомств выходят с применением этого шрифта.

В начале февраля «Вечерняя Москва» провела ретроспективу и показала, как менялся внешний облик газеты с 1920-х годов.

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