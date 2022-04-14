«Прекрасно растет»: овощевод объяснила, что можно посадить на грядках в московских парках

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В столичных парках появились земельные участки для высадки плодоносящих растений. Посадить морковь или овощное дерево может каждый желающий. Какие именно культуры лучше всего могут прижиться в столице, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

По словам доцента кафедры овощеводства Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева Марины Дыйкановой, для высадки в средней полосе России лучше всего подходят холодостойкие культуры:

— Это морковь, редька, репка, картошка, капуста и свекла. Именно эта группа прекрасно растет и плодоносит. Но некоторые из этих культур следует высаживать рассадой, а некоторые — корнеплодом в землю. То есть все перечисленные варианты, кроме капусты, можно сразу в почву внедрять, а вот капусту следует сначала вырастить в специально отведенном для этого месте — парнике или теплице, а уже потом пересаживать в грунт.

Дыйканова отметила, что все зеленые культуры тоже быстро растут и хорошо переживают любые климатические изменения в столичном регионе:

— Укроп, кориандр, горчица салатная, портулак, огуречная трава — все они прекрасно приживаются и дают обильную растительность.

Однако сейчас на открытый участок или грунт ничего нельзя высаживать, потому что земля еще не прогрелась:

— Когда воздух в столице прогреется хотя бы до 19 градусов и будет держаться на таком уровне продолжительное время, тогда можно использовать первую рассаду. То есть после 20 апреля следует озаботиться посадкой репчатого и многолетнего лука, а также ярового чеснока.

Кроме того, прекрасно разбавят парковый огород небольшие фруктовые деревья и кустарники:

— Для этого следует купить саженцы и в начале весны или осенью посадить их. Я бы рекомендовала снабжать такой огород малиной, смородиной, крыжовником и голубикой садовой.

Однако перед высадкой любых овощных или фруктовых культур грунт следует обработать перегноем или комплексными минеральными удобрениями, поскольку в неподготовленной земле растения растут и плодоносят плохо, заключила эксперт.