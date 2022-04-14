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Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до восьми человек

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
Происшествия
Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до восьми человек
Фото: depositphotos

Число пострадавших в результате обстрела украинскими военными поселка Климово Брянской области увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в четверг, 14 апреля.

По его словам, шестеро пострадавших госпитализированы, а один из них, ребенок 2020 года рождения, получил проникающее ранение головы.

— Состояние четверых пострадавших, в том числе 25-летней беременной женщины, врачи оценивают как средней тяжести. Еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, — добавил Кузнецов.

Сейчас в Брянск направлена бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России с детскими нейрохирургами, а сама помощь пострадавшим находится под постоянным контролем министра здравоохранения, передает ТАСС.

Об обстреле поселка сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Как позже сообщили в Минздраве, пострадавшая при инциденте беременная женщина сейчас находится в удовлетворительном состоянии. После случившегося занятия в школах в граничащем с Украиной Климовском районе Брянской области отменили.

Кроме того, Следственным комитетом РФ по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В СК уточнили, что при обстреле украинские военные использовали два боевых вертолета с тяжелым наступательным вооружением.

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