Минобороны: Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть

Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, возгорание на нем локализовано. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, основное ракетное вооружение не было повреждено. Экипаж эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского флота ВМС России. Кроме того, очаг возгорания на крейсере локализовали. На данный момент взрывы боеприпасов прекращены и горения нет.

— Принимаются меры по буксировке крейсера в порт, — отметили в ведомстве.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Владимира Путина известили о происшествии, пишет РИА Новости.

Крейсер является флагманом Черноморского флота России. Он был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй 29 лет назад. Первоначально корабль назывался «Слава».

14 апреля в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации сообщили о том, что боезапас сдетонировал в результате пожара на российском ракетном крейсере «Москва». В сообщении ведомства говорится, что корабль получил серьезные повреждения. Также сообщается об эвакуации экипажа в полном составе.