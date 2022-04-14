Артем Савиновский назначен генеральным директором «Яндекса» в России

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Экс-глава медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский назначен генеральным директором компании в России. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса» в четверг, 14 апреля.

— Кандидатура Артема в четверг, 14 апреля, была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс». Ранее Савиновский был временно исполняющим обязанности гендиректора — теперь он будет занимать эту должность на постоянной основе, — говорится в сообщении.

Ранее Савиновский курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. Так, он входил в команду, готовившую выход «Яндекса» на биржу NASDAQ, и участвовал в разработке стратегии развития «Такси». В 2016 году он возглавил направление медиасервисов.

Теперь Савиновский будет совмещать должности руководителя медиасервисов и генерального директора, говорится в сообщении пресс-службы.

16 марта заместитель генерального директора «Яндекса» Тигран Худавердян покинул свой пост в связи с включением в санкционные списки. Также стало известно, что он покинет совет директоров компании. Худавердян являлся управляющим директором группы компаний «Яндекс» с 2019 года.

После этого должность генерального директора компании покинула Елена Бунина. Она занимала пост гендиректора с декабря 2017 года. В марте 2022-го она стала HR-директором, и на ее место должен был прийти Худавердян. В тот же день он попал в санкционные списки, и за Буниной сохранилась должность до 15 апреля.