Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Артем Савиновский назначен генеральным директором «Яндекса» в России

Евгений Белоусов

Общество
Артем Савиновский назначен генеральным директором «Яндекса» в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Экс-глава медиасервисов «Яндекса» Артем Савиновский назначен генеральным директором компании в России. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса» в четверг, 14 апреля.

— Кандидатура Артема в четверг, 14 апреля, была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс». Ранее Савиновский был временно исполняющим обязанности гендиректора — теперь он будет занимать эту должность на постоянной основе, — говорится в сообщении.

Ранее Савиновский курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. Так, он входил в команду, готовившую выход «Яндекса» на биржу NASDAQ, и участвовал в разработке стратегии развития «Такси». В 2016 году он возглавил направление медиасервисов.

Теперь Савиновский будет совмещать должности руководителя медиасервисов и генерального директора, говорится в сообщении пресс-службы.

16 марта заместитель генерального директора «Яндекса» Тигран Худавердян покинул свой пост в связи с включением в санкционные списки. Также стало известно, что он покинет совет директоров компании. Худавердян являлся управляющим директором группы компаний «Яндекс» с 2019 года.

После этого должность генерального директора компании покинула Елена Бунина. Она занимала пост гендиректора с декабря 2017 года. В марте 2022-го она стала HR-директором, и на ее место должен был прийти Худавердян. В тот же день он попал в санкционные списки, и за Буниной сохранилась должность до 15 апреля.

Читайте также:
новый генеральный директор Яндекс Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лиханов
Александр Лиханов

Поддерживаем наших фермеров

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Глупость не может быть больше оправданием

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Все мнения
О проекте