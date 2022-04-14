Иммунолог Жемчугов объяснил необходимость создания «коктейля» из антител от COVID-19

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Российские ученые собираются испытать на добровольцах препарат против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. «Вечерняя Москва» решила узнать, как новое средство поможет в борьбе с этим заболеванием.

По словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, коктейль из моноканальных антител — это препарат, который принципиально отличается от всех имеющихся средств против COVID-19. «Коктейль» создает пассивный иммунитет в отличие от инъекционной вакцины:

— Иммунитет от вакцины вырабатывается в ответ на чужеродные микробные материалы. Антитела же получают от сыворотки крови переболевшего коронавирусом человека или по определенной сложной технологии.

Применяются такие коктейли из антител, по словам эксперта, в экстренных случаях, когда человек болеет тяжелыми инфекциями — ботулизмом, геморрагической лихорадкой Эбола или как раз коронавирусом.

При введении средства оно начинает действовать моментально:

— Новое средство можно применять в профилактических целях в тех случаях, когда в семье кто-то заболел тяжелой формой коронавирусной инфекции. Если остальные члены семьи получат такой коктейль антител, то их можно спасти от тяжелых форм течения недуга. А в отдельных случаях — даже от заражения.

В то же время эксперт отметил, что использование таких средств является дорогостоящей процедурой. Особенно если в препарате содержится целый набор разных антител. Поэтому, по его мнению, такие препараты будут применяться разово и в крайних случаях.