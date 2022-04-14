Аппарат по выпечке блинов заработал на ТПУ «Нижегородская» в Москве в тестовом режиме

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Нижегородская Карта всех событий

На транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Нижегородская» объявили о старте работы в тестовом режиме шести новых вендинговых автоматов. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Галерея вендинговых аппаратов появилась на ТПУ «Нижегородская» — это целых шесть новых автоматов, в которых в тестовом режиме можно купить: готовые блины, горячую ресторанную еду, здоровую еду и сухофрукты, кофе, игрушки, аксессуары для мобильных телефонов. Новые аппараты уже работают в тестовом режиме, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что ТПУ «Нижегородская» является одним из крупнейших хабов в Москве, который объединяет метро, Московское центральное кольцо (МЦК), ж/д станцию (которая в будущем войдет в состав МЦД-4) и наземный общественный транспорт.

В феврале на станциях московского метрополитена «Саларьево» и «Пушкинская» в тестовом режиме начали работать аппараты по изготовлению пиццы — пиццематы. Свежей пиццей можно перекусить в дороге или во время ожидания междугороднего автобуса на автовокзале.