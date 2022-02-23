Пиццематы начали работать на двух станциях метро Москвы

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Россия, Москва, метро Пушкинская Карта всех событий

На станциях московского метрополитена «Саларьево» и «Пушкинская» в тестовом режиме начали работать аппараты по изготовлению пиццы — пиццематы. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Уникальная особенность наших пиццематов в том, что за три минуты они не просто разогреют, а приготовят для вас настоящую горячую пиццу, — уточняется в сообщении.

Свежей пиццей теперь можно будет перекусить в дороге или во время ожидания междугороднего автобуса на автовокзале.

В Telegram-канале добавили, что в вендинговых аппаратах столичной подземки можно купить продукты в дорогу, выпить чашечку кофе или приобрести SIM-карту.

19 февраля впервые появилась информация о том, что в метро Москвы установили пиццематы.

До этого сообщалось, что билеты на автобусные рейсы теперь можно купить в приложении «Метро Москвы». Такой способ поможет избежать большого скопления людей в очереди к кассе во время пандемии коронавируса. Для покупки билетов появилось отдельное меню в приложении.