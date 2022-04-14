Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сотрудники ФСБ задержали организаторов незаконной миграции в ЦФО

Араз Салехов

Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали организаторов незаконной миграции в ЦФО
Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ России по Москве и области совместно с региональными коллегами задержали пятерых организаторов преступной деятельности, которые занимались на территории Центрального федерального округа России организацией незаконной миграции иностранных граждан. Об этом в четверг, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФСБ по столичному региону.

— Установлено, что участники преступной группы за денежное вознаграждение от 130 тысяч до 250 тысяч рублей содействовали иностранным гражданам в получении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России, — говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудники ФСБ провели свыше 50 обысков у лиц, причастных к данному делу. У подозреваемых изъяли миграционные документы, поддельные печати, а также штампы госорганов и других учреждений.

Ранее были задержаны более 20 участников преступной группы. В отношении них в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», сообщает пресс-служба.

Также стало известно, что сотрудники ФСБ на въезде в Крым задержали украинского боевика, воевавшего против ВС РФ в Мариуполе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет колонии.

Читайте также:
ФСБ Россия Мигранты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лиханов
Александр Лиханов

Поддерживаем наших фермеров

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Глупость не может быть больше оправданием

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Все мнения
О проекте