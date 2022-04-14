Сотрудники ФСБ задержали организаторов незаконной миграции в ЦФО

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Сотрудники ФСБ России по Москве и области совместно с региональными коллегами задержали пятерых организаторов преступной деятельности, которые занимались на территории Центрального федерального округа России организацией незаконной миграции иностранных граждан. Об этом в четверг, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФСБ по столичному региону.

— Установлено, что участники преступной группы за денежное вознаграждение от 130 тысяч до 250 тысяч рублей содействовали иностранным гражданам в получении поддельных документов, заключении фиктивных браков и установлении отцовства над детьми, имеющими гражданство России, — говорится в сообщении.

В ходе расследования сотрудники ФСБ провели свыше 50 обысков у лиц, причастных к данному делу. У подозреваемых изъяли миграционные документы, поддельные печати, а также штампы госорганов и других учреждений.

Ранее были задержаны более 20 участников преступной группы. В отношении них в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», сообщает пресс-служба.

Также стало известно, что сотрудники ФСБ на въезде в Крым задержали украинского боевика, воевавшего против ВС РФ в Мариуполе. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Ему грозит до 15 лет колонии.