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«Остановка дыхания»: врач-терапевт Беляева рассказала, чем опасно запивать лекарства

Рафаэль Залян

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Общество
Чем опасно запивать лекарства
Фото: pexels.com

Любые медицинские препараты в сочетании с алкогольными напитками могут терять свои лечебные свойства. Но в отдельных случаях сочетание спиртного и таблеток и вовсе может привести к обострению болезни и даже к остановке дыхания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Елена Беляева.

По ее словам, любые антибактериальные препараты под воздействием горячительных напитков перестают действовать:

— Это в лучшем случае. Нередко прием некоторых средств в сочетании с алкоголем вызывает обратную реакцию. Это касается антибиотиков, противоаллергических и противопростудных средств, таблеток для лечения сахарного диабета, препаратов, которые снижают артериальное давление.

А вот «союз» напитков с градусом с некоторыми специальными рецептурными медикаментами, такими как транквилизаторы и антидепрессанты, усиливает воздействие препаратов настолько, что можно вызвать остановку дыхания:

— Во всех упомянутых случаях у человека поднимается давление, резко учащается пульс, он испытывает чувство страха, возникают рвотные позывы. Если же доза алкоголя большая, тогда и не исключен летальный исход.

Пить спиртное также опасно в период приема сосудосуживающих средств, так как могут возникнуть спазмы и гипертонический криз. Кроме того, любые препараты, которые влияют на нервную систему, категорически запрещено сочетать с алкоголем:

— Не рекомендуется запивать таблетки соками и даже газированными минеральными водами. В обоих вариантах напитков могут присутствовать цитраты. Они снижают эффект лекарственных средств, поэтому не нужно ставить эксперименты.

В заключение врач добавила, что запивать и употреблять перорально лекарственные средства можно только так, как прописано в инструкции. Если указано, что средство усваивается лучше в сочетании с водой, к этой рекомендации стоит прислушаться.

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