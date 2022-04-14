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МО сообщило о минировании националистами плотины водохранилища в ДНР

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
МО сообщило о минировании националистами плотины водохранилища в ДНР
Фото: depositphotos

Украинские националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 14 апреля.

— В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек, — заявил Мизинцев.

Он также добавил, что после ухода воды на всей территории затопления будет повреждена система жизнеобеспечения населения. Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Бахмутском районе, передает ТАСС.

До этого Мизинцев сообщил, что украинские военные и националисты размещают тяжелое вооружение в школах Харькова, а также ЛНР и ДНР. По его словам, оружие также размещается в густонаселенных кварталах, а эвакуация мирных граждан была запрещена с 10 апреля.

14 апреля российские войска получили веские доказательства попыток США развернуть на Украине производство биологического оружия, запрещенного международными конвенциям.

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