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Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу

Юлия Курганова

Спорт
Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу
Фото: youtube.com

Украинская команда заменит сборную РФ на чемпионате мира по волейболу в 2022 году. Об этом сообщили в четверг, 14 апреля, в Федерации волейбола Украины.

Письмо с данной информацией получил президент ФВУ Михаил Мельник, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России. Соревнования были запланированы с 26 августа по 11 сентября в десяти российских городах. Новое место проведения ЧМ пока не называется.

Также FIVB отстранила сборные РФ и Белоруссии, клубные команды и официальных лиц от участия во всех международных соревнованиях. Причиной такого решения стала специальная операция на Украине.

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