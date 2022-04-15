Супруга Медведчука заявила, что ей до сих пор неизвестно о местонахождении мужа

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Жена украинского политика, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей до сих пор неизвестно, где находится ее супруг. Об этом она сообщила в пятницу, 15 апреля.

По ее словам, ей регулярно угрожают расправой.

Она также добавила, что президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с просьбой освободить мужа.

Марченко подытожила, что ее муж не собирался покидать территорию Украины, передает ТАСС.

18 марта суд на Украине заочно арестовал главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Судья в рамках дела удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта. Решение в отношении Медведчука было принято Лычаковским судом Львова.

12 апреля о задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Медведчук был арестован СБУ, глава государства также опубликовал соответствующую фотографию.